Soundgarden: Posthum-Album mit Chris Cornell ist fast fertig

Soundgarden, Rock And Roll Hall Of Fame
Die verbliebenen Mitglieder von Soundgarden @ Rock And Roll Hall Of Fame, 8. November 2025. Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd und Hiro Yamamoto (v.l.n.r.)
Foto: Getty Images for RRHOF, Frazer Harrison. All rights reserved.
von
Soundgarden sind fast durch mit den Arbeiten an dem Album, für das Chris Cornell vor seinem Tod selbst noch Stücke eingesungen hat.
Erst am 8. November wurden Soundgarden in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Während der Zeremonie gab es einige ergreifende Momente. Nicht zuletzt, da auch die Töchter von Sänger Chris Cornell, der sich am 18. Mai 2017 das Leben nahm, zugegen waren. Bekanntlich hat Cornell vor seinem Tod noch an neuem Material gearbeitet und einige Songs eingesungen. Die verbliebenen Soundgarden-Mitglieder vollenden das begonnene Werk derzeit.

Bittersüße Momente

Im Interview mit Moderatorin und Journalistin Allison Hagendorf sprechen Gitarrist Kim Thayil, Schlagzeuger Matt Cameron und die beiden Bassisten Ben Shepherd und Hiro Yamamoto über den aktuellen Stand der Platte. Außerdem geht es um die erneute Zusammenarbeit mit Terry Date und die Richtung, die die neuen Songs einschlagen. Dazu meint Matt Cameron: „Es gibt sehr vertraute Elemente in einigen der neuen Songs. Aber ja, es gab ein paar Lieder, die sich wie ein neues Kapitel anfühlten oder hätten sein können. Es ist also wirklich aufregend, das zu hören. Es ist natürlich auch ein bisschen bittersüß.“

Vor allem sei die Band gespannt auf die Reaktion der Fans, denn selbst im Studio herrschen mitunter gemischte Gefühle. So gibt Ben Shepherd an, dass er beim ersten Hören der Demos deren Kraft erst beim Einspielen seiner eigenen Spuren richtig begriffen habe. Cameron ergänzt: „Es macht uns Spaß, daran zu arbeiten. Und manchmal ist es beim Hören überwältigend. Aber ja, ich bin super stolz auf die Musik, die wir geschaffen haben. Und wir sind kurz vor der Fertigstellung.“ 

Kim Thayil erklärt, dass es viele verschiedene Demoaufnahmen gab, die jedoch noch ausgearbeitet werden mussten. „Man kann ziemlich hervorheben, wie es vorher und nachher klang.“ Das läge auch an der Art und Weise, wie Produzent Terry Date arbeite „Es gibt nicht diesen typischen Terry Date-Sound. Er hilft der Band einfach, die Band zu sein, die sie sein will.“ Als schließlich die ersten Aufnahmen im Studio abgespielt wurden, erinnert sich Ben Shepherd: „Ich dachte nur: ‘Wahnsinn! Das ist Soundgarden! Wie cool, das wieder zu hören!’“


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

