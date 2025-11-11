Die Supergroup King Ultramega ehrt mit ihrem Cover von ‘The Day I Tried To Live’ den vor acht Jahren verstorbenen Chris Cornell. Gemeinsam mit Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil veröffentlichen sie den Song auf einer Vinyl-Single. Auf der B-Seite ist als weiteres Soundgarden-Cover ‘Rusty Cage’ zu hören.

Das Kollektiv besteht aus Thayil, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, Mark Meghi von Metal Allegiance und Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante. Mit den Einnahmen der Platte wollen sie die Wohltätigkeitsorganisation Musicares unterstützen. Musicares hilft Leuten in der Musikszene bei gesundheitlichen und finanziellen Problemen, wieder auf die Beine zu kommen.

Entdeckungsreise

Kim Thayil kommentiert, was ihm diese Erfahrung gebracht hat. Er reflektiert: „Ich glaube, dass die persönliche Entdeckungsreise, die sich aus meiner Zusage zu der Einladung zur Beteiligung an diesen Aufnahmen ergeben hat, es mir erlaubt hat, mich kreativen Risiken zu öffnen, die entstehen, wenn man emotional und künstlerisch intime Erfahrungen mit anderen kreativen Individuen macht. Das hat sich für mich als sehr lohnenswert und ermutigend für zukünftige ähnliche Kollaborationen erwiesen.“

Am 8. November wurden Soundgarden von Schauspieler Jim Carrey und Chris Cornells Tochter Lily in die Rock & Roll Hall Of Fame eingeführt. Daraufhin spielten die verbliebenen Mitglieder der Band ‘Rusty Cage‘ und ‘Black Hole Sun’ mit The Pretty Reckless-Frontfrau Taylor Momsen und Brandi Carlisle am Mikrofon.

