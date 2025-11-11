Toggle menu

Metal Hammer

 Search

King Ultramega zollen mit Soundgarden-Cover Tribut

Soundgarden, Rock am Ring 2012
Soundgarden, Rock am Ring 2012
Foto: M. Hauschild, www.hauschild.de. All rights reserved.
von
Pünktlich zur Einführung Soundgardens in die Rock & Roll Hall Of Fame veröffentlicht die Supergroup King Ultramega ein Soundgarden-Cover.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die Supergroup King Ultramega ehrt mit ihrem Cover von ‘The Day I Tried To Live’ den vor acht Jahren verstorbenen Chris Cornell. Gemeinsam mit Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil veröffentlichen sie den Song auf einer Vinyl-Single. Auf der B-Seite ist als weiteres Soundgarden-Cover ‘Rusty Cage’ zu hören.

Das Kollektiv besteht aus Thayil, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, Mark Meghi von Metal Allegiance und Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante. Mit den Einnahmen der Platte wollen sie die Wohltätigkeitsorganisation Musicares unterstützen. Musicares hilft Leuten in der Musikszene bei gesundheitlichen und finanziellen Problemen, wieder auf die Beine zu kommen.

Entdeckungsreise

Kim Thayil kommentiert, was ihm diese Erfahrung gebracht hat. Er reflektiert: „Ich glaube, dass die persönliche Entdeckungsreise, die sich aus meiner Zusage zu der Einladung zur Beteiligung an diesen Aufnahmen ergeben hat, es mir erlaubt hat, mich kreativen Risiken zu öffnen, die entstehen, wenn man emotional und künstlerisch intime Erfahrungen mit anderen kreativen Individuen macht. Das hat sich für mich als sehr lohnenswert und ermutigend für zukünftige ähnliche Kollaborationen erwiesen.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Am 8. November wurden Soundgarden von Schauspieler Jim Carrey und Chris Cornells Tochter Lily in die Rock & Roll Hall Of Fame eingeführt. Daraufhin spielten die verbliebenen Mitglieder der Band ‘Rusty Cage‘ und ‘Black Hole Sun’ mit The Pretty Reckless-Frontfrau Taylor Momsen und Brandi Carlisle am Mikrofon.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alissa White-Gluz Charlie Benante Chris Cornell Cover Hall Of Fame soundgarden Zeremonie
Soundgarden: Viele Emotionen bei Hall Of Fame-Zeremonie
Soundgarden, Rock And Roll Hall Of Fame
Soundgarden sind jüngst in die Rock And Roll Hall Of Fame eingezogen. Während der Veranstaltung gab es einige ergreifende Momente.
Am 8. November fand die diesjährige Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie statt, in die nun auch Soundgarden aufgenommen wurden. Vor allem bei der Liveperformance der verbliebenen Mitglieder Grunge-Ikonen gab es ein paar Überraschungen und viele Emotionen. Die Einführungsrede hielt Schauspieler Jim Carrey, der in seinem eigenen Humor Erinnerungen an Soundgarden mit dem Publikum teilte. „Als ich Soundgarden zum ersten Mal hörte, wollte ich ein Flanellhemd anziehen und auf die Straße rennen und schreien: ,Meine Mutter hat während der Schwangerschaft geraucht!‘“ Es folgte eine bewegende Hommage von Chris Cornells ältester Tochter Lily. Ihr zufolge habe die Musik ihrem Vater „Sinn gegeben…
Weiterlesen
Zur Startseite