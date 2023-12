Spotify feuert CFO Paul Vogel nach Entlassungen

Spotify hat kürzlich bekanntgegeben, rund 17 Prozent seiner Beschäftigten vor die Tür setzen zu wollen. Das entspricht etwa 1.500 Mitarbeitern. Doch CEO Daniel Ek reicht dieser Schritt offensichtlich noch nicht, um sein Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. So muss auch Chief Financial Officer (CFO) Paul Vogel gehen. Ende März 2024 ist der US-Amerikaner dann raus.

Andere Kompetenzen

Ek begründete die personelle Entscheidung damit, dass der Streaming-Riese in eine neue Phase eintrete und daher einen neuen CFO mit anderen Qualifikationen benötige. „Spotify ist während der letzten zwei Jahre zu einer Evolution aufgebrochen, um unsere Ausgaben mehr in Einklang mit den Markterwartungen zu bringen, während wir auch die bedeutenden Wachstumsmöglichkeiten finanzieren, die wir weiterhin ausmachen. Ich habe mit Paul eine Menge über das Bedürfnis gesprochen, diese beiden Ziele vorsichtig gegeneinander aufzuwiegen.

Mit der Zeit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Spotify in eine neue Phase eingeht und einen CFO mit einem anderen Mix aus Erfahrungen braucht. In Konsequenz haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Doch ich weiß die ruhige Hand sehr zu schätzen, die Paul bei der Ausweitung unseres Geschäfts während einer weltweiten Pandemie sowie noch nie dagewesener wirtschaftlicher Unsicherheit ausgezeichnet hat.“ Vogel war seit 2016 bei Spotify und seit 2020 Chief Financial Officer. Zu dem Schritt passt, dass Paul zuletzt offenbar mehr als 47.000 Aktienanteile im Wert von etwa 9,38 Millionen Dollar verkauft hat.

