[Update 16.4.2025, 17:20 Uhr:] Die Störung bei Spotify scheint behoben zu sein. Bei unseren Tests war die Musikstreaming-Plattform wieder erreichbar.

Was der Grund für den Ausfall von Spotify am Mittwochnachmittag war, ist noch ungeklärt. Betroffen waren wohl weltweit über 115 Server des Streamingdienstes – darunter in Brasilien, Südafrika, Australien, den USA und in Europa.

—

[Originalmeldung 16.4.2025, 14:30 Uhr:] Am Mittwochnachmittag herrscht bei vielen Musik-Fans Stille: Spotify ist down. Beim Musikdienst scheint eine Störung vorzuliegen – App und Website bleiben leer, User können nicht auf Songs, Podcasts und Hörbücher zugreifen.

Auf der Website „allestörungen“ gingen ab etwa 14 Uhr mehrere Tausend Meldungen ein, weil Spotify nicht erreichbar ist. Nutzer berichten von Fehlermeldungen wie „502 Bad Gateway“ oder „504 Gateway Timeout“, und davon, dass Inhalte nicht angezeigt oder nicht geladen werden. Massive Fehlermeldungen sind auch ganz Europa und den USA zu beobachten.

Die Ursache für die Störung ist bisher nicht bekannt. Spotify meldet in einer Nachricht bei X (vormals Twitter), dass man nach einer Lösung suche. „We’re aware of some issues right now and are checking them out!“, heißt es, und: „Unsere Techniker kümmern sich derzeit um das Problem.“ Die Dauer der Störung ist daher nicht absehbar.

Die Offline-Funktion von Spotify (nur für Premium-Nutzer) scheint nicht betroffen zu sein. Glücklich ist auch, wer (alternativ oder zusätzlich) bei einem anderen Musikstreaming-Dienst wie Tidal, Deezer, Amazon Music oder Apple Music Kunde ist – und natürlich, wer seine Musik offline hört, ob via MP3, CD oder ganz klassisch auf Vinyl. Nutzt die Zeit, um uns zu verraten: Welche ist die liebste Schallplatte oder CD in eurer Sammlung?

Für Metal-Fans brachte sich erst kürzlich der Streaming-Dienst Rokk in Stellung und möchte Künstler fairer bezahlen.

—

