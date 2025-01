Spotify: Am häufigsten gestreamte Rock-/Metal-Alben 2024

2024 liegt hinter uns und hat viel gute Musik sowie einige Überraschungen mit sich gebracht. Abseits der guten alten Platte sind Streaming-Plattformen die praktische Alternative, um immer und überall auf die Lieblings-Songs zugreifen zu können und eigene Playlists zu erstellen. Spotify ist dabei ganz hoch im Kurs. Doch was waren die meistgestreamten Rock- und Metal-Alben des vergangenen Jahres?

Das meistgestreamte Album

Als Ganzes betrachtet führen hier ganz klar Falling In Reverse mit POPULAR MONSTER. Nun ist es jedoch so, dass die meisten Songs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im vergangenen August schon eine ganze Weile draußen waren. Tatsächlich wurde der Titel-Song im November 2019 als Single veröffentlicht, sodass Fans ihn bereits seit fünf Jahren streamen konnten. Entsprechend ist einiges zusammengekommen.

In Zahlen bedeutet das: Allein die Single 'Popular Monster' hat aktuell über 404 Millionen Streams. Gleich darauf folgen die Titel 'Watch The World Burn', 'Voices In My Head' und 'Zombified'. Das gesamte Album hat über eine Milliarde Aufrufe auf Spotify erreicht.

Platz 2 und 3

Auf Platz 2 folgt das Comeback des Jahres 2024. Linkin Parks FROM ZERO wurde bereits über 831 Millionen Mal gestreamt. Das ist insofern beeindruckend, da das Album erst recht spät im Jahr – genauer am 15. November – veröffentlicht wurde. Die erste Single ‘The Emptiness Machine’ ist nur zwei Monate zuvor erschienen.

Auch POST HUMAN: NEX GEN von Bring Me The Horizon mischt ganz vorne mit. Doch ähnlich wie bei Falling In Reverse sind auch hier einige Lieder lange vor dem Album veröffentlicht wurden. So ist die erste Single 'Die4U' bereits seit September 2021 zu hören. Das Album ist im Mai 2024 erschienen und hat seitdem über 823 Mio. Streams zu verbuchen.

Was bringt 2025?

Für 2025 sind bereits einige vielversprechende und zum Teil lang erwartete Alben angekündigt. Testament, Anthrax, Dream Theater, Arch Enemy und Lacuna Coil sind nur eine Handvoll Kanditaten. Wir dürfen also in vielerlei Hinsicht gespannt sein, was das musikalische Jahr bereit hält und wer am Ende die Liste der Spotify-Streams anführen wird.

