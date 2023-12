Das sind die meistgehörten Rock und Metal-Bands auf Spotify

auch interessant

Die Top 5 auf Spotify

Anhand von Spotify Wrapped können Nutzer sehen, welche Künstler und Alben sie 2023 am meisten gehört haben. Zusätzlich werden aber auch die Zahlen der jeweiligen Künstler im Allgemeinen veröffentlicht. Das heißt man sieht, wie viele einzelne Hörer sie über das Jahr verteilt gewinnen konnten. Empfehlung der Redaktion Spotify will kleineren Bands noch weniger zahlen Metal Spotify bereitet für das kommende Jahr offenbar eine Reihe an neuen finanziellen Richtlinien vor, die vor allem kleine Bands spüren werden. Zwar hat das bei all der Problematik, wie das Unternehmen kleinere Künstler behandelt, einen bitteren Beigeschmack, aber es ist dennoch interessant zu sehen, wer über das Jahr am erfolgreichsten gewesen ist. Oder genauer gesagt: Wer die meisten Hörer hat. Und gerade bei den Genres Rock und Metal gibt es die ein oder andere Überraschung. Hier kommen die 25 Künstler mit den meisten Hörern:

105.6M – Linkin Park

94.9M – Red Hot Chili Peppers

62.4M – blink-182

57M – The Offspring

55.2M – Kordhell

Schon bei den Top Fünf kratzt man sich ein wenig am Kopf. Dass Linkin Park irre populär sind, wundert zwar nicht unbedingt, aber dass Kordhell über 55 Millionen Hörer hat, wirft Fragen auf. Empfehlung der Redaktion Spotify melkt Künstler noch mehr mit neuem Feature Metal Spotify bietet Bands (vorerst aus den USA) ein neues Promotion-Tool an, das jedoch mehr Geld kostet als es einbringen wird. Und zwar vor allem eine: Wer zur Hölle ist Kordhell? Tatsächlich verbirgt sich dahinter Mick Kenney, der Gitarrist der britischen Extreme Metal-Band Anaal Nathrakh. Kordhell ist sein recht erfolgreiches Solo-Nebenprojekt – das klingt allerdings nicht wirklich metallisch ist, sondern eher elektronisch.

54.9M – System Of A Down

52.6M – Nickelback

51.6M – Scorpions

48.5M – Machine Gun Kelly

46.3M – Bring Me The Horizon

45.9M – Chase Atlantic

42M – Kansas

40.9M – Hoobastank

40.9M – 3 Doors Down

38M – The Smashing Pumpkins

Platz 15 bis 25

Auch die nächsten zehn Plätze werden von moderneren Bands belegt. Während der Erfolg von Nickelback und Machine Gun Kelly so manchem sauer aufstößt, so ist es doch schön zu sehen, dass sich selbst so alte Hasen wie die Scorpions oder Kansas digital behaupten können.

38.6M – Papa Roach

32.1M – Def Leppard

31.9M – Motley Crue

30.7M – Simple Plan

26.8M – All Time Low

26.5M – Alice Cooper

26.2M – Skillet

21.7M – Five Finger Death Punch

21.4M – Seether

20.8M – Falling In Reverse

Wer sich fragt, warum Metallica oder Guns N‘ Roses nicht in der Liste auftauchen – wir wissen es auch nicht. Vermutlich wurden ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht. Weiter unten kommen jedoch noch Pantera mit satten 20,7 Millionen Hörern, Sabaton mit 10,8 und sogar Sodom mit 1,3. Wer gerne mal in die erfolgreichsten Metal und Rock Spotify-Künstler reinhören will, kann sich durch unsere kleine Auswahl klicken. Natürlich auf Spotify.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.