Spotify melkt Künstler noch mehr mit neuem Feature

Spotify hat offenbar ein neues Feature für Bands und Künstler im Angebot. Allerdings scheint die sogenannte Showcase-Funktion auf den ersten Blick mehr dem Streaming-Unternehmen zu nützen als den Musikern selbst. Jedenfalls können Gruppen dafür bezahlen, dass eine Banner-Werbung für ihre Musik ganz oben auf dem Home-Bildschirm des Anbieters angezeigt wird.

Die Rechnung geht nicht auf

Laut dem schwedischen Unternehmen stellt dieser Homescreen den „am meisten besuchten Ort auf Spotify dar, wo Millionen von Hörern aufschlagen, um zu entscheiden, was sie anhören — was jeden Tag zu Milliarden an Streams führt“. Dann kommt das Argument für das neue Feature: „Leute, die ein Showcase sehen, streamen sechs Mal wahrscheinlicher die beworbene Veröffentlichung.“ Das hört sich an sich zunächst einmal nicht schlecht an. Doch wie gesagt stellt der Streaming-Riese die Funktion nicht umsonst zur Verfügung.

Wie Metal Injection berichtet, beginnen die zu berappenden Gebühren bei 100 Dollar. Überdies kommen pro Klick noch einmal Kosten ab 40 Cent hinzu. Verrechnet man diese 40 Cent mit den 0,005 Cent, die Künstler etwa für einen Stream erhalten, kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Musiker bei Showcase draufzahlen. Damit das Feature Bands wirklich etwas bringt, müssen die Hörer nicht nur einen Song austesten, sondern am besten ganze Alben der jeweiligen Musikgruppe mehrfach streamen.

Darüber hinaus müssen teilnehmende Kapellen noch mindestens 1.000 Streams in den letzten 28 Tagen als Voraussetzung vorweisen, um Showcase buchen zu können. Und (derzeit) muss die Rechnungsadresse der Künstler (noch) in den USA liegen. Sprich: Aktuell scheint das Showcase-Feature nur für sowieso schon erfolgreiche Bands aus den Vereinigten Staaten in Frage zu kommen.

