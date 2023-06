Thulcandra wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Legion Of The Damned, Rival Sons und Immortal auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juniausgabe: HAIL THE ABYSS von Thulcandra! Das Album des Monats Juni 2023 stellen Thulcandra. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,63 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu HAIL THE ABYSS von Thulcandra << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Juniausgabe 2023! Oder schaut auf Spotify vorbei: *** Bestell dir jetzt und nur…