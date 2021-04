St. Vincent hat ‘Sad But True’ von Metallica gecovert

St. Vincent bei ihrer Lollapalooza-Show am 4. August 2018 in Chicago

Die Indie-Liedermacherin Annie Clark aka St. Vincent steht auf Metallica. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sie für eine exklusive Vinyl-Single für den diesjährigen Record Store Day ein Cover der „Four Horsemen“ aufgenommen hat. Auf der Scheibe, dessen Cover-Design am schwarzen Album angelehnt ist (siehe unten), findet sich neben ihrer Neuinterpretation von ‘Sad But True’ auch noch das Nine Inch Nail-Cover ‘Piggy’, bei dem Dave Grohl (Foo Fighters, ex-Nirvana) mitgemischt hat.

Die Wut muss irgendwohin

Die Single erscheint am 17. Juli über Loma Vista Recordings – und zwar in einer limitierten Stückzahl von 3200 Kopien. Über ihre Liebe zu Metallica sagte St. Vincent 2019 in einem Interview mit dem „Rolling Stone“: „Ich denke, einer der Gründe dafür, warum Metallica mich so viele Jahre angesprochen haben, dass ich eine verdammt wütende Person bin. Und ich habe einfach eine Verbindung zu dieser Wut aufgebaut. Ich bin in Dallas in der Vorstadt aufgewachsen. Zwar weiß ich nicht, ob ich mich unbedingt wie ein Außenseiter aufgeführt habe, aber ich habe mich immer wie ein Außenseiter gefühlt. Es ist lustig, weil bei dieser Art Wut musst du herausfinden, wie du nicht beim Gehen herumschreist und schreckliche Dinge tust.“

Im Gegenzug bewundert sogar Metallica-Gitarrist Kirk Hammett St. Vincent: „Ich liebe ihre Riffs. Die Art, wie sie schreibt. Manche ihrer musikalischen Motive sind einfach so anders als alles, was ich jemals schreiben würde. Ich finde das so faszinierend. Und ich liebe die Tatsache, dass sie komplett versteht, was sie tut, sowie die Theorie dahinter. Das fügt für mich eine weitere Ebene des Respekts hinzu. Zu wissen, dass die Person es nicht nur improvisiert und plötzlich in etwas hineinstolpert.“ Das neue Studioalbum von St. Vincent hört auf den Namen DADDY’S COOL und erscheint am 14. Mai via Loma Vista.

