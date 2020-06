Staind: Neue Musik ist in Arbeit

Parkway Drive nutzen es, dass sie sich derzeit nicht um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern müssen und arbeiten an neuen Liedern.

Wie viele Musiker nutzen auch Parkway Drive die Tournee-freie Zeit, um an neuer Musik zu arbeiten. In einem Interview mit Rock Sound erzählte Frontmann Winston McCall, dass die Australier eigentlich geplant hatten, sich im nächsten Jahr die Zeit zu nehmen, um an einem Nachfolger zu REVERENCE (2018) zu schreiben. Da ihre 2020-Pläne nun aber gecancelt wurden, ziehen sie die Arbeiten nun einfach vor. Über eine frühere Veröffentlichung braucht man sich aber dennoch erst einmal nicht zu freuen. Wie der Frontmann meinte: "Ich bin mir nicht sicher, ob das bedeuten wird, dass irgendetwas früher herauskommt – ich bezweifle es eher. Aber…