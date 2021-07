Der einstige Live-Keyboarder von Kiss, Gary Corbett, ist tot. Er hat den Kampf gegen eine aggressive Form von Lungenkrebs verloren.

[Update vom 16.07.2021:] Gary Corbett, seines Zeichens ehemaliger Live-Keyboarder von Kiss, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Musiker litt an einer aggressiven Form des Lungenkrebs, der bereits Metastasen in Gehirn und Hüfte gebildet hatte. Er starb einen Tag vor seinem Geburtstag. Seine Familie veröffentlichte am gestrigen Donnerstag, den 15. Juli, folgende Mitteilung: "Mit großer Traurigkeit und den schwersten Herzen muss die Cohen/Corbett-Familie alle wissen lassen, dass Gary Corbett nach einem hart geführten Kampf gegen Krebs letzte Nacht am Mittwoch, den 14. Juli 2021, verstorben ist. Jene von euch, die Gary kannten, wissen, dass wir und die Welt eine…