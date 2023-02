Steve Vai hat ein ganzes Album mit Ozzy Osbourne aufgenommen

auch interessant

Der Ausnahmegitarrist Steve Vai hat eigenen Angaben zufolge einen kompletten Longplayer an Songmaterial mit Ozzy Osbourne eingespielt. Dies gab der 62-Jährige in einem aktuellen Interview mit „Eonmusic“ über das neue VAI/GASH-Album zu Protokoll, welches am 24. Februar erscheint. Die Kollaboration der beiden ist allerdings schon rund 18 Jahre her — Vai steuerte bekanntlich den Track ‘My Little Man’ für OZZMOSIS (1995, siehe unten) bei.

Produktivität mit Eigenwillen

„Nun, ich sitze auf einem ganzen Ozzy Osbourne-Album“, verrät Steve Vai. „Wie die Gash-Platte ist es ein Projekt, das ich aufgenommen habe, und das im Regal lagert. Ich habe offensichtlich keine Kontrolle darüber oder irgendwelche Rechte daran. Doch wir haben ziemlich gutes Material eingespielt.“ Darüber hinaus rekapituliert der New Yorker Musiker, wie es damals zur Zusammenarbeit mit der Black Sabbath-Legende kam. „Ozzy hatte seinerzeit ungefähr die Hälfte von OZZMOSIS für die Plattenfirma aufgenommen. Und Sharon sowie das Label wollte ihn mit verschiedenen Songwritern zusammenbringen — einfach um mehr Lieder zu erhalten.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne sagt Europatournee komplett ab Heavy Metal Aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme kommt Ozzy Osbourne nicht umhin, seine anstehende Europatournee abzusagen.

Angedacht war die Kooperation nur für ein, zwei oder drei Tracks, doch Ozzy Osbourne und Steve Vai hatten dabei eine kreativen Lauf. „Ozzy und ich konnten uns nicht mehr bremsen, weil wir eine Menge Spaß hatten. So haben wir letztlich einen Haufen Material aufgenommen. Und wir fingen an, Pläne zu schmieden: ‚Hey, lass uns ein neues Album machen!‘ Das war nett und gut. Wir waren begeistert, bis von oben die Ansage kam: ‚Was macht ihr da? Nein, du sollst einfach einen Song von Vai nehmen und deine Platte fertigstellen. Wir stecken da schon mit so und so viel Geld drin. Und Vai ist teuer.'“

VAI/GASH JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Des Weiteren enthüllte Steve, dass zwei Stücke von diesem unveröffentlichten Ozzy/Vai-Werk bereits anderweitig zu hören sind beziehungsweise waren. „Eines der Lieder war ‘Danger Zone’ [das nun auf VAI/GASH erscheint — Anm.d.A.]. […] Es gibt obendrein einen Track namens ‘Dyin’ Day’, der auf meinem FIRE GARDEN-Soloalbum von 1995 ist. Ursprünglich hatte der Song einen Text.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.