Stick To Your Guns: Exklusive Videopremiere von ‘The Reach For Me: „Forgiveness Of Self“’

Stick To Your Guns

Seit ihrer Gründung vor 14 Jahren gelten Stick To Your Guns als eine der abwechslungsreichsten Modern-Hardcore-Bands, die Persönliches und Politisches in furiose Mosh-Breakdowns, kraftvolle Refrains und Singalongs am laufenden Band verpacken.

Mit End Hits Records hat das Quintett nicht nur ein frisches und hungriges Label in Europa gefunden, sondern mit dem aktuellen Album TRUE VIEW (lest hier das Review) auch ihr wohl bisher reflektiertestes Werk geschaffen.

„Etwas, dass mir bei Menschen und auch einem Großteil meiner Freunde und Bekannten auffällt, ist die Tatsache, dass niemand wirklich komplett ehrlich zu sich selbst ist“, erklärt Frontmann Jesse Barnett den Albumtitel und die dazugehörige Erkenntnis.

„Jeder denkt, er hätte recht, niemand gelingt es, seine Selbstwahrnehmung korrekt einzuschätzen. Auch ich war unglaublich egoistisch und habe getan, was mir am besten in den Kram gepasst hat.

Zurück in die Schule

Dadurch habe ich in den letzten Jahren viele der wichtigsten Dinge in meinem Leben verloren und ich konnte mich nicht mehr verstecken; ich musste mich meinen Fehlern stellen. Das war das Härteste, was ich bis jetzt in meinem Leben durchmachen musste.“

Der neuesten Videoclip wurde zum Lieblings-Song von Stick To Your Guns-Fronter Barnett gedreht: „Als ich ‘The Reach For Me: „Forgiveness Of Self“’ schrieb, erinnerte ich mich an meinen Werdegang mit der Band.

Das alles geht zurück bis zu meiner Highschool-Zeit, als wir Stick To Your Guns gegründet hatten. Und dass ich mit einem damaligen Schulfreund dieses Video drehen konnte, ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich hoffe, es gefällt euch.“

Seht hier die exklusive Premiere des neuen Stick To Your Guns-Videoclips zu ‘The Reach For Me: „Forgiveness Of Self“’:

Stick To Your Guns – Tour 2018