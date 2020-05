Streichorchester-Medley aus bekannten Rammstein-Liedern

Foto: Lothar Gerber. All rights reserved.

Rammstein im Münchner Olympiastadion am 9. Juni 2019

Bei Rock- und Metal denkt man nicht sogleich an Streichinstrumente. Dass beides aber gut zusammenpassen kann, zeigt die Musikerin Liz Lister. Über ihren YouTube-Kanal hat sie bereits ein paar Videos hochgeladen, in denen Nummer von beispielsweise Stone Sour und Foo Fighters mit Geige, Cello & Co nachgespielt werden.

Die Violinistin erstellte auch ein umfangreiches Streicharrangement zu den bekanntesten Rammstein-Liedern. Im Performance-Video dazu sind mehrere Musiker zu sehen, die Song wie ‘Engel’, ‘Ich Tu Dir Weh’, ‘Radio’, ‘Du Hast’ oder ‘Sonne’ auf ihren Instrumenten zum Besten geben.

Das Medley könnt ihr euch hier ansehen: