Gegen Schundfilme hilft nicht mal der Motörhead-Soundtrack – oder doch? Seht hier exklusiv vorab die Anmoderation des dynamischen Duos Kalkofe/Rütten von SchleFaZ.

Seit 2013 läuft auf dem deutschen Privatsender Tele 5 "Die schlechtesten Filme aller Zeiten". Das von Oliver Kalkofe und Peter Rütten moderierte Format konnte rasch eine große Fan-Gemeinde finden. Dabei werden nicht nur von der Redaktion ausgewählte üble Streifen gezeigt, sondern umfangreich bearbeitet. So sitzen Kalkofe und Rütten in jeder SchleFaZ-Folge in ihrem passend zum jeweiligen Film gestalteten "Fernsehzimmer", in dem sie vor der Ausstrahlung Infos zu den Akteuren sowie weitere Fakten humorvoll präsentieren. In jeder Folge gibt es zudem einen eigens kreierten Cocktail, verbunden mit einem Trinkspiel. Während des Films gibt es immer wieder Einblendungen von oftmals ironischen oder…