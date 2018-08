Summer Breeze 2018: Goldene Trinkhörner am METAL HAMMER-Stand

Dieses Jahr feiert unter dem Motto #horntobewild eine Weltneuheit Premiere auf dem Summer Breeze Open Air: Das original Summer Breeze Trinkhorn! Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Billigimport aus Fernost.

Das Summer Breeze Trinkhorn ist ein regionales Produkt! Die Form stammt aus Dinkelsbühl, und gefertigt wurde die Horn-Kollektion in Ellwangen. Alle Materialien, auch die der Hornhalter, sind 100% vegan, und farblich sollte für jeden etwas dabei sein: Schwarz (2018 und zeitlos), Rot, Grün, Grau, Blau und Transparent sind erhältlich.

Das seltene goldene Schatzstück

Ihr werdet in diesem Jahr an den verschiedensten Stellen auf dem Platz die Chance haben, ein goldenes Horn abzugreifen. Auch bei den Autogrammstunden am METAL HAMMER-Stand! Es lohnt sich also, dort anzustehen.

Solltet ihr zu den zufälligen Gewinnern des goldenen Trinkhorns gehören, könnt ihr euch dieses auch gleich von euren Stars signieren lassen. Zusätzlich erhaltet ihr ein VIP-Upgrade und es warten 10 Freibier, ein schicker Hornhalter sowie eine exklusive Backstagetour am Samstagmittag auf euch, welche seltene Einblicke hinter die Kulissen bietet.

https://www.youtube.com/watch?v=31N0XDdc2OA

METAL HAMMER-Autogrammstunden auf dem Summer Breeze Open Air 2018

Donnerstag

Powerwolf 14:00 15:00 Eskimo Callboy 15:00 15:30 Black Dahlia Murder 15:30 16:00 Malevolence 16:00 16:30 Exhorder 17:00 17:30 Orden Ogan 17:30 18:00 Obscura 18:00 18:30 Municipal Waste 18:30 19:00 Die Apokalyptischen Reiter 20:00 20:30/21:00

Freitag

Dying Fetus 13:30 14:00 Goatwhore 14:00 14:30 Alien Weaponry 14:30 15:00 Beartooth 15:00 15:30 At the Gates 16:00 16:30 Toxic Holocaust 16:30 17:00 Danko Jones 17:00 18:00 J.B.O. 18:00 18:30 Night in Gales 18:30 19:00 Saltatio Mortis 19:30 20:30 Alcest 21:30 22:00 Doro 22:00 23:00

Samstag