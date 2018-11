System Of A Down: Sockencover zu ‘Chop Suey’

Der passende Soundtrack zum Horrortag Halloween: Die METAL HAMMER-Redaktion präsentiert ihre Gruselhymnen.

Dass sich in der METAL HAMMER-Novemberausgabe-Playlist die Frage des Monats auf den Gruseltag Halloween bezieht, ist bereits Tradition. Welche Songs die Redaktion als ihre Halloween-Hymnen bezeichnet, findet ihr hier – und die zugehörige Spotify-Playlist weiter unten: THORSTEN ZAHN The Misfits ‘Halloween’ SEBASTIAN KESSLER Iced Earth ‘Dracula’ KATRIN RIEDL Helloween ‘Halloween’ MATTHIAS WECKMANN Michael Jackson ‘Thriller’ FRANK THIESSIES Type O Negative ‘Black No. 1 (Little Miss Scare-All)’ LOTHAR GERBER Rob Zombie ‘Dragula’ PETRA SCHURER Type O Negative ‘Kill You Tonight’ EIKE CRAMER The Gaslight Anthem ‘Halloween’ ROBERT MÜLLER Halloween ‘Trick Or Treat’, aber ich finde die Band eher mau... MATTHIAS MINEUR…