System Of A Down spielen weitere Europa-Shows

System Of A Down

Das wird Dich auch interessieren





Dass Open Air-affine Metaller eine der besten Live-Bands des Planeten im kommenden Sommer erleben dürfen, stand schon eine Zeit lang fest. Nun haben System Of A Down zusätzlich zu den bereits kommunizierten Terminen wie Rock am Ring, Rock im Park und Nova Rock weitere Shows angekündigt. Hierzulande geben sich Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian und John Dolmayan am 8. Juni in der Berliner Waldbühne die Ehre.

Für die Fans in Süddeutschland dagegen dürfte das Stelldichein von System Of A Down am 19. Juni im Hallenstadion Zürich wahrscheinlich besser erreichbar sein. Darüber hinaus stehen die niederländische Hauptstadt Amsterdam, Prag in der Tschechischen Republik, das ungarische Budapest, die schwedische Hauptstadt Stockholm sowie Krakau in Polen auf dem Programm der Konzertreise. Als Support Acts nehmen die US-Amerikaner mit armenischen Wurzeln die beiden Bands Ego Kill Talent sowie O.R.k. im Tourtross auf.

https://www.facebook.com/systemofadown/photos/rpp.16100944031/10156984521724032/

Werbung Jetzt in die Zukunft starten mit den neuen MagentaMobil Tarifen Ab sofort inklusive 5G*. Jetzt in die Zukunft starten! Mehr Infos