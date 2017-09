System Of A Downs ‘Chop Suey’ als Jazz-Version

Foto: Screenshot via Youtube. All rights reserved.

Die New Yorker Jazz-Sängerin Robyn Adele Anderson ist in den USA keine Unbekannte, wenn es darum geht, aktuelle Songs in ein anderes Genre zu verpacken. Ihre Performances für das Format “Postmodern Jukebox“, auf dem monatlich ein neues Song-Cover erscheint und das mittlerweile knapp drei Millionen Abonnenten hat.

In den letzten Jahren wurden dort Stücke solch unterschiedlicher Acts wie unter anderem Blink-182, Britney Spears, Peter Gabriel, The White Stripes, The Police, Bon Jovi und viele weitere einer Behandlung unterzogen, die im Swing- oder Jazz-Stil der Vierziger-/Fünfziger Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts resultieren.

Anderson hat das aktuelle System Of A Down-Cover von ‘Chop Suey’ außerhalb des “Postmodern Jukebox”-Rahmens aufgenommen und auf YouTube veröffentlicht – schade eigentlich, denn das Ergebnis ist fantastisch ausgefallen.

Seht hier das ‘Chop Suey’-Cover von Robyn Adele Anderson:

Ebenfalls sehr “smoothy” ist die Postmodern Jukebox-Variante von Metallicas ‘Nothing Else Matters’: