T-Shirts für frischgebackene Punk-Mamas

Raus aus dem Kreißsaal, rein in die schnörkellose Stillklamotte: Damit auch frischgewordene Mütter der alternativen Szene sich in ihrer Kleidung wohlfühlen können, haben Hannah McFaull und April Hobbs vor einiger Zeit And Out Come The Boobs gegründetet und fertigen alternative Still-Shirts.

Hannah McFaull ist seit Jahren in der kalifornischen Punk-Szene unterwegs. Nachdem sie ihr erstes Kind bekam, fand sie sich anschließend in einem ihr fremden Körper wieder, den sie nun in Stillkleidung hüllte, wodurch sie sich selbst nur noch fremder fühlte. Immerhin hat ihre Kleidung und ihr Aussehen jahrelang einen großen Teil zum Audruck ihrer Persönlichkeit beigetragen.

Band-Klamotten mit Stillfunktion

„Ich fühlte mich in diesen Stillkleidern aus den Mainstream-Läden einfach nicht wie ich selbst. Entweder ich dachte, ich gehe in tausend Stoffschichten unter oder ich fühlte mich total entblößt“, wie sie dem Online-Magazin jetzt in einem Interview erzählte.

Damit sich andere Punk-Mamas nach der Geburt in ihrer Kleidung wohlfühlen können, gründete sie zusammen mit Designerin April Hobbs And Out Come The Boobs. Zusammen fertigen sie aus alten Shirt vorzugsweise von Punkbands Stillmode, indem sie Reißverschlüsse in die Oberteile nähen.

