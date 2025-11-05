Eigentlich ist Oscar Isaac eher als Schauspieler aus Filmreihen wie ‘Star Wars’ oder ‘Dune’ bekannt. Was viele nicht wissen: Bevor er sich entschied, einen Karriereweg vor der Kamera einzuschlagen, war er als Musiker aktiv. Im Interview mit dem New Musical Express sprach Isaac über seine Punk-Wurzeln — und wie es war die Genre-Ikonen Green Day zu supporten.

Am Anfang war der Krach

In den Neunzigern, lange bevor Oscar Isaac Schauspieler wurde, verdingte er sich als Musiker in Punk Rock-Bands wie The Worms, Petrified Frogs und The Blinking Underdogs in der lokalen Ska-Punk-Szene von Miami. „Ich habe von 1995 bis zur Auflösung von The Blinking Underdogs im Jahr 2004 gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Rockstar war. Es war eher eine lokale Sache“, sagte Isaac. „Wir haben Konzerte in Miami, Palm Beach und noch ein Stück weiter nördlich gespielt.“

Trotzdem gelang Isaac mit The Worms ein Achtungserfolg. So trat er unter anderem als Vorband von Green Day, Limp Bizkit und Descendents im Rahmen der Warped Tour 1997 auf — einem Punk-Festival, das durchs Land tourte. „Ich sage immer gern, wir hätten für die Mighty Mighty Bosstones eröffnet, aber in Wirklichkeit spielten wir sechs Stunden vor ihnen auf einer anderen Bühne“, so der Schauspieler.

„Bei The Worms waren die meisten riesige Skinheads, und ich war ein sehr dünner, langhaariger, braunhäutiger Junge, der mit Hosenträgern im Hintergrund Bass spielte“, fuhr er fort. „Es war eine richtige Szene und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gab auch vielen Musik-Nerds die Chance, Rockstars zu sein. Alle standen total auf Trompeten und Blasinstrumente, was echt super war. Es war eine unglaubliche Zeit.“

