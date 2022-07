"Cliff ’Em All" heißt ein Bier, das der Nachlass des 1986 verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton mit KnuckleBonz vertreibt.

In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es demnächst ein Cliff Burton-Bier zu haben. Hierfür arbeitet der Nachlass des einstigen Metallica-Bassisten mit dem Merchandise-Unternehmen KnuckleBonz zusammen. Eine limitierte Sammlerstatue ist ebenfalls in Arbeit. Ein Anteil der Einnahmen von beiden Produkten geht an die Cliff Burton Music Scholarship Foundation, die junge Nachwuchsmusiker fördert. Win-Win-Situation Beim Cliff Burton-Bier "Cliff ’Em All" handelt es sich um ein IPA mit 6,4 % Vol. Alkohol. Gebraut wird das Bier von der Calicraft Brewing Co. und kann bei CraftShack vorbestellt werden. So wie es derzeit aussieht, ist die erste Charge bereits vergriffen. "Hiermit führen wir die Mission…