Tankard geben Autogrammstunde in der Commerzbank-Arena

Tankard haben letzte Woche die Neuauflage der bereits seit über zehn Jahren restlos ausverkauften EP ‘Schwarz-weiß wie Schnee’ via Nuclear Blast Recordsveröffentlicht.

Nun kündigte die Band für den 30. September 2017 eine Autogrammstunde in der Frankfurter Commerzbank-Arena an. Vor dem Bundesligaspiel der Eintracht gegen den VfB Stuttgart wird die Band von 13:30 bis 15 Uhr in einem Zelt vor dem Fanshop der Haupttribüne zu finden sein. Dort gibt es neben Autogrammen natürlich auch die neue EP sowie die neuen T-Shirts zu kaufen.

‘Schwarz-weiß wie Schnee’ ist die Vereinshymne von Eintracht Frankfurt und wird bereits seit zehn Jahren vor jedem Heimspiel der Hessen im Stadion gespielt. Der Song wurde nun von der Band komplett neu eingespielt.

Unterstützung bekamen die Thrasher dabei von Henni Nachtsheim (Badesalz), Ande Werner (Mundstuhl) und Roy Hammer (Roy Hammer & Die Pralinées), die im Backing-Chor zu hören sind. Das Artwork wurde von Eintracht-Kultcomiczeichner Michael Apitz entworfen, dessen Comics seit Jahren in der Stadionzeitung der SGE veröffentlicht werden.

Vor rund drei Monaten präsentierten Tankard die Hymne vor der Fan-Kurve der rund 30.000 euphorischen Frankfurt-Anhänger beim diesjährigen DFB-Pokalfinale im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Das Video davon gibt es hier zu sehen:

Bandkopf Gerre sagt dazu: „Ein unvergessliches Ereignis! Dreieinhalb Minuten für die Ewigkeit! Wahnsinn! Hammer! Dass wir so etwas auf unsere alten Tage noch mal erleben durften…

Wir haben sowohl mit dem Clip als auch der CD versucht, diese epischen Augenblicke ein Stück weit einzufangen und hoffen, dass es nicht nur den Fußball-Fans der launischen Diva vom Main munden wird!“

Die Tracklist der neuen EP: