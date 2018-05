Tarja Turunen: ACT II Live-Erlebnis kommt Ende Juli

Die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen hat sich längst als Solokünstlerin etabliert und in den letzten Jahren neben Soloalben auch diverse Live-Scheiben veröffentlicht.

Nun erfährt das erfolgreichste Live-Album ACT I eine Fortsetzung: Am 27. Juli 2018 wird ACT II erscheinen, das während Tarjas „The Shadow Shows"-Tournee mitgeschnitten wurde.

Die Sängerin reiste über 300.000 Kilometer weit, spielte dabei über 200 Shows in 40 Ländern vor insgesamt etwa einer Million Menschen. ACT II zeigt Aufnahmen des 75-minütigen Sets im Metropolis Studio zu London.

Zudem befinden sich auf ACT II die Liveperformance einer Tarja-Show in Mailand sowie bisher unveröffentlichte Interviews und Fotogalerien.

Das Theater-Rock-Abentuer ACT II vereint zwei unterschiedliche Auftritte auf Video: Das erste Kapitel, „Metropolis Alive“, wurde zwei Monate vor dem Release von Tarjas Werk THE SHADOW SELF (2016) gefilmt.

Das zweite Kapitel, die Live-Aufnahme aus dem Teatro della Luna Allago in Mailan, enthält viele Hits aller vier Tarja-Alben, unter anderem 'Innocence', 'Die Alive', 'Until My Last Breath' oder auch das Muse-Cover 'Supremacy' sowie diverse Nightwish-Klassiker.

ACT II erscheint am 27. Juli über earMUSIC als 2CD Digipak, 3LP Gatefold (180g, schwarz), DVD, Blu-ray, limitiertes Mediabook und digital.