Taylor Momsen: Ein Rückblick zum 31. Geburtstag

The Pretty Reckless-Frontfrau Taylor Momsen am 29. Mai 2024 im Vorprogramm von AC/DC in Sevilla

Mit ihren 31 Jahren kann man Taylor Momsen fast schon als Veteranin des Showbusiness bezeichnen. Während andere Kinder im Alter von zwei Jahren gerade erst laufen oder sprechen lernten, hatte Momsen bereits ihren Einstieg in die Unterhaltungs-Branche geschafft, da ihre Eltern sie bei einer Modelagentur angemeldet hatten. Ihren großen Durchbruch hatte sie jedoch erst im Alter von sieben Jahren, als sie die Rolle der Cindy Lou Who im Weihnachtsklassiker ‘Der Grinch’ von Ron Howard (2000) bekam.

Taylor Momsen als Außenseiterin

Empfehlung der Redaktion AC/DC in Sevilla: Fledermaus beißt Taylor Momsen Heavy Rock Taylor Momsen, die Sängerin der aktuellen AC/DC-Vorgruppe The Pretty Reckless, hatte während des Auftritts in Sevilla eine flatterhafte Begegnung. An der Seite von Jim Carrey verzauberte sie das Publikum und wurde sogar für einen Saturn Award nominiert. Aber wie so oft war das Leben hinter den Kulissen weniger zauberhaft. „Der Grinch hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Eine davon war, dass man sich ständig über mich lustig gemacht hat“, verrät sie in einem Podcast ihres Schauspielkollegen Penn Badgley.

Im Alter von zwölf Jahren wurde Momsen für die Rolle der Jenny Humphrey in der Teenager-Dramaserie ‘Gossip Girl’ gecastet. Trotz ihres wachsenden Ruhms fühlte sie sich oft isoliert und nicht richtig in die Besetzung integriert, vor allem wegen des Altersunterschieds zu ihren Serienkollegen. Diese Isolation führte sie allerdings zu einer neuen Leidenschaft. „Die Musik wurde für mich zu einem Trost. Es war ein Ort, an dem ich einfach ich sein, Lieder schreiben und meine Gefühle ausdrücken konnte, weil ich oft allein war“, erklärt sie.

Die erste eigene Entscheidung

Empfehlung der Redaktion The Pretty Reckless arbeiten an neuem Album Alternative Rock, Bluesrock, HardRock In nicht allzu ferner Zukunft könnten The Pretty Reckless einen Nachfolger zu DEATH BY ROCK AND ROLL (2021) veröffentlichen. Was als kreative Flucht begann, entwickelte sich schnell zu einer ernsthaften Karriere. 2009 gründete die Künstlerin mit Unterstützung des Produzenten Kato Khandwala die Band The Pretty Reckless; ihr Debütalbum LIGHT ME UP erschien nur ein Jahr später. Es markierte den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. „Ich habe mit dem Modeln angefangen, als ich zwei Jahre alt war. Dann mit der Schauspielerei, als ich drei Jahre alt war und mit Gossip Girl, als ich zwölf war. Ich habe also nicht wirklich meine eigenen Entscheidungen getroffen“, sagt Momsen 2014 gegenüber Daily Beast. „Als ich an den Punkt kam, an dem ich merkte, dass ich die Kontrolle über mein Leben hatte, die richtige Band gefunden hatte und sie erfolgreich war, war es keine Frage mehr. Ich wollte meinen Tagesjob aufgeben.“

Mit dieser Entscheidung beendete die Frontfrau ihre Modelkarriere. Daneben unterstützten die Produzenten von Gossip Girl ihren Entschluss, sie aus der Serie herauszuschreiben, damit sie sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren konnte. Bald tourte die Sängerin und Gitarristin mit ihrer Gruppe durch die ganze Welt, vom Vorprogramm für Evanescence und Marilyn Manson bis hin zu ihrer aktuellen Europatournee mit AC/DC. Außerdem arbeitet die Band derzeit an ihrem fünften Album, dem Nachfolger von DEATH BY ROCK AND ROLL (2021).

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt darauf und wünschen Taylor noch einen schönen Geburtstag!

