The Allman Brothers: Gitarrist Dickey Betts verstorben

Dickey Betts mit The Allman Brothers Band bei einem Konzert ungefähr 1993 im Lakewood Amphitheater in Atlanta, Georgia

The Allman Brothers Band trauert um Sänger, Gitarrist und Songschreiber Dickey Betts. Der Musiker starb am Donnerstagmorgen (18. April) im Alter von 80 Jahren. Dies bestätigte sein Manager David Spero gegenüber dem Rolling Stone. Betts laborierte an Krebs sowie an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.

Voller Einsatz

„Mit tiefer Traurigkeit und schweren Herzen muss die Betts-Familie verkünden, dass Forrest Richard ‚Dickey‘ Betts (12. Dezember 1943 — 18. April 2024) im Alter von 80 Jahren friedlich für immer eingeschlafen ist“, heißt es in einem Statement der Familie des The Allman Brothers-Rockers. „Der legendäre Performer, Songwriter, Bandleader und Familienpatriarch war dabei zu Hause in Osprey, Florida umringt von seiner Familie. Dickey war überlebensgroß. Sein Verlust wird weltweit gespürt werden.“

Des Weiteren meldete sich auch The Allman Brothers Band zu Wort: „Dickey schrieb quintessenzielle Songs von uns wie ‘Blue Sky’, ‘Rambling Man’, ‘Jessica’, ‘In Memory Of Elizabeth Reed’ und viele andere. Sein außergewöhnliches Gitarrenspiel im Zusammenspiel mit Gitarrist Duane Allman erzeugte einen einzigartigen, unverkennbaren Gitarrenduell-Sound, der zum charakteristischen Sound des Southern Rock wurde. Er war leidenschaftlich im Leben — sei es in der Musik, beim Songwriting, Fischen, Jagen, Segeln, Golfen, Karate oder Boxen. Dickey gab stets vollen Einsatz und war in allem, das seine Aufmerksamkeit erregte, hervorragend.

Betts ist nun wieder mit seinen Brüdern — Duane Allman, Berry Oakley, Butch Trucks und Gregg Allman — sowie den The Allman Brothers-Crew-Mitgliedern Twiggs Lyndon, Joe Dan Petty, Red Dog, Kim Payne und Mike Callahan im Himmel vereint. Zusammen touren sie um die Welt und bringen ihre Musik zu allen, die zuhören.“

