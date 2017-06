The Devil Wears Prada: Exklusive Videopremiere von ‘Worldwide’

Foto: Rise Records, Anthony Barlich. All rights reserved.

The Devil Wears Prada

Die US-amerikanische Metalcore-Band The Devil Wears Prada hat ein neues Video produziert – nach ‘Daughter’ und ‘To The Key Of Evergreen’ bereits das dritte aus dem Album TRANSIT BLUES (2016).

Die Produktion des ‘Worldwide’-Videos habe sehr lange Zeit benötigt, erläutert Sänger Mike Hranica: “Regie führte Casey Pierce, es ist sein dritter Clip für uns. Wir haben eine hohe Meinung von ihm und mit ihm lässt sich super arbeiten. Er weiß genau, wie er unsere Ideen umsetzen muss.

Der Refrain des Songs ist sehr modern, und genau das wollten wir auch im Video darstellen. Ich bin immer noch erstaunt darüber, wie genial Casey dieses Welt gestaltet hat und kann kaum glauben, dass er das alles allein kreiert hat.”

Seht hier die exklusive Premiere von ‘Worldwide’:

Die bisher veröffentlichten anderen beiden Clips aus TRANSIT BLUES sehr ihr hier:

The Devil Wears Prada auf Europatournee:

20.06. A-Wörgl, Komma

21.06. Leipzig, Felsenkeller

24.06. NL-Ysselsteyn, Jera On Air

26.06. BUL-Sofia, Club MIXTAPE 5

27.06. A-Wien, Chelsea

28.06. H-Sopron, Volt Festival

29.06. SVK-Bratislava, Randal Club

30.06. CZ-Prag, Mystic Skate Cup

01.07. Münster, Vainstream Rockfest

02.07. Wiesbaden, Schlachthof

03.07. München, Backstage Club

04.07. Stuttgart, Juha West

06.07. E-Viverio, Resurrection Festival