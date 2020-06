„The Last Of Us“: Ein dritter Teil ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher

Gaming-Fans auf der ganzen Welt warten schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des PS4-exklusiven Titels „The Last Of Us Part II“, nachdem das Spiel in der Vergangenheit zwei Mal verschoben werden musste: Das erste Mal, weil Entwickler Naughty Dog noch mehr Zeit benötigte und das zweite Mal aufgrund der weltweiten Corona-Krise. Doch am 19. Juni 2020 soll der Titel nun endlich erscheinen. Aber was kommt danach und an welchem Spiel wird Naughty Dog als Nächstes arbeiten? Ein Interview mit Neil Druckmann, Creative Director und Vizepräsident von Naughty Dog, gibt erste Einblicke.

Darum geht es in „The Last Of Us Part II“

Nachdem es länger still war, gibt es jetzt den ultimativen Rundumschlag zu „The Last Of US Part II". In der Fortsetzung zu „The Last Of Us" sind fünf Jahre vergangen und die Figuren aus dem ersten Teil sind demzufolge älter geworden. So ist Ellie keine Teenagerin mehr, sondern eine junge Frau. In 'The Last Of Us Part II' hat sie sich mit Joel in Wyoming niedergelassen. Doch dann macht ein Akt der Gewalt ein jähes Ende mit dem Frieden und Ellie begibt sich auf eine Vergeltungsmission ohne Gnade. Sie jagt die Verantwortlichen und muss sich den psychischen und physischen Folgen ihrer Taten stellen.

Stand im ersten Teil noch primär Joel im Vordergrund, wird man im zweiten Teil in die Rolle von Ellie schlüpfen, was sich auch auf das Gameplay auswirkt. Ellie ist agiler und flinker als Joel, dadurch öffnet sich die Spielwelt in der Vertikalen, denn Ellie kann mühelos auf Bäume klettern. Aber sie kann auch ganz klein in Bauchlage auf dem Boden robben, was dem Stealth-Aspekt des Spiels zugutekommt und neue Möglichkeiten im Umgang mit Gegnern bietet.