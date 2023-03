‘The Last Of Us Part 1’: Details zum PC-Remake

‘The Last Of Us’ ist gerade in aller Munde. Nicht nur ist stehen die Spiele seit Jahren bei Playstation-Spielern hoch im Kurs, aktuell macht auch die Verfilmung der emotionalen Postapokalypse zahlreiche positive Schlagzeilen. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, das Survival-Abenteuer auch endlich für den PC zugänglich zu machen.

Das bietet die PC-Version

Der erste Teil der Spielereihe (2013) erscheint in wenigen Tagen in PC-Version. Pünktlich dazu haben die Entwickler Naughty Dog einige Besonderheiten der Portierung verraten. Von technischer Seite ist dabei die unlimitierte Framerate interessant, als Minimum planen das Studio und Publisher Sony 60 Fps. Womit allerdings mehr Menschen etwas anfangen können, sind wohl die Ankündigungen bezüglich der Spiele-Modi.

‘The Last Of Us’ am PC: Spezielle Modi

So soll ‘The Last Of Us Part 1’ eine Speedrun- sowie eine Permadeath-Option bieten. Beim Speedrun zählt ein Timer die Zeit mit, die Spieler für das Absolvieren der Hauptgeschichte brauchen. Er gehört eigentlich zur Digital-Deluxe-Version des Titels, kann aber auch im normalen Spiel freigeschaltet werden, indem man das Abenteuer durchspielt.



Permadeath bedeutet, dass das Sterben im Spiel einen automatisch wieder an den Anfang anstatt an den letzten Speicherpunkt zurückversetzt – alternativ kann man aber auch den Anfang des aktuellen Kapitels einstellen, wenn man nicht das gesamte Spiel neu starten möchte. Der Modus ist mit jedem Schwierigkeitsgrad kompatibel, zusätzlich können mit der „Grounded“-Option Munition und HUD reduziert sowie Gegner gestärkt werden. Diese Art zu spielen bot bisher nur ‘The Last Of Us Part 2’, welches nach wie vor konsolenexklusiv ist. Zusätzlich gibt es einen Foto-Modus.

‘The Last Of Us Part 1’ erscheint am 28. März für PC.