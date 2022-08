The Offspring: Tourfahrzeug geht in Flammen auf

Da sind The Offspring aber noch einmal mit dem Schrecken davongekommen! Denn ein Tourfahrzeug der US-Punkrocker fing am Samstag, den 6. August 2022 auf dem Weg zum nächsten Konzertort Rimouski in der kanadischen Provinz Quebec Feuer. Die Band teilte zwei Videos von dem Brand (siehe unten) und beruhigte die Fans: Niemand ist bei dem Zwischenfall verletzt worden.

Reibungshitze

„Während wir gestern durch Kanada reisten, flog etwas vom Fahrzeug vor uns, verkeilte sich unter einem unserer SUVs und fing Feuer“, schrieben The Offspring in den Sozialen Medien. „Alle kamen sich raus, aber das Gepäck, die Pässe, Laptops und ziemlich alles andere wurde zerstört. Wir sind froh, mitteilen zu können, dass es allen gutgeht und wir es sicher nach Rimouski geschafft haben.“ Gitarrist Kevin „Noodles“ Wasserman ergänzte: „Niemand wurde verletzt. Jeder kam unbeschadet aus dem Fahrzeug heraus. Leider verlor ungefähr die Hälfte unserer Crew all ihre Habseligkeiten in dem Feuer — inklusive Gepäck, Computer und Pässe. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Die Band und ich sind so dankbar und erleichtert, dass es allen Beteiligten gutgeht.

Noch weiß keiner, wie genau das Feuer in Gang kam. Aber der SUV traf auf etwas schweres, möglicherweise eine verloren gegangene Anhängerkupplung. Innerhalb von Sekunden stand das Fahrzeug in Flammen. Im Video könnt ihr sehen, dass sie es nicht einmal von der Straße schafften, bevor alle raus mussten. Es gab keine Zeit, um irgendwelche Dinge zu retten. Was für ein beängstigender Mist! Unsere Crew macht die ganze schwere Arbeit, damit wir so gut wie möglich aussehen und klingen, wenn wir auf die Bühne gehen. Ihre Reise- und Arbeitstage sind immer länger und anstrengender als unsere. Wir können ihnen gar nicht genug dafür danken, was sie alles tun. Sehen zu müssen, dass sie so etwas durchstehen müssen, bricht uns das Herz und macht uns Angst. Ich bin so froh, dass es alles gutgeht“, kommentierte der The Offspring-Gitarrist.

We are happy to report that everyone is doing ok and we’ve made it safely to Rimouski and will be performing tonight at Les Grandes Fetes TELUS. Hope to see everyone there! August 6 | Rimouski, QC | @grandesfetes — The Offspring (@offspring) August 6, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Noodles (@thegnudz)

