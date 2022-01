Halestorm haben ihren Tourbus durch ein Feuer verloren. Zum Glück schliefen Lzzy Hale und Co. in der Nacht auf den 20. Januar nicht in dem Nightliner, sondern in einem Hotel, neben dem der Bus stand. Um 3 Uhr nachts weckte sie der Tourmanager, um sicherzugehen, dass sich niemand im brennenden Bus befindet. So ist die Band mit einem Schrecken davongekommen.

„Die alten Halestorm hatte eine Nacht für die Geschichtsbücher“, berichtete Halestorm-Gitarrist Joe Hottinger in den Sozialen Medien. „Wir waren letzte Nacht alle in unseren Hotelzimmern und sind um 3 Uhr früh aufgewacht, als unser Bus heruntergebrannt ist. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr von Worcester kam und löschte das Feuer. Sie waren großartig. Unser furchtloser Sicherheitsmann zog Gitarren und Gepäck aus dem Kofferraum. Wir haben alle irgendwelches Zeug verloren, aber es war nur Zeug. Der Ermittler weiß nicht, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Aber es begann im Schlafkojenbereich.“

Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale bedankte sich bei den Fans für die unterstützenden Nachrichten: „Wie Joe in seinem Post sagte, haben wir ein paar Sachen verloren. Aber wir sind so dankbar, dass es nur Dinge waren und niemand letzte Nacht in dem Bus geschlafen hat. Ich bin immer noch erschüttert, und die Gefühle kochen heute ein wenig hoch. Aber es sieht so aus, als ob das Universum noch nicht mit uns fertig ist.“ Schlagzeuger Arejay Hale fügte hinzu: „Unser Sicherheitschef rannte heldenhaft mit einem Feuerlöscher in den brennenden Bus, um sicherzustellen, dass niemand in seiner Koje schlief. Ihm zufolge war der Schlafkojenraum ein Inferno. Er hat 4 bis 6 Meter hohe Flammen aus dem Bus ragen sehen.“

Thank you to everyone for the well wishes. Like Joe said in his post,we lost some stuff, but so grateful that it was only stuff and no one was sleeping on the bus last night. I’m still shook, and emotions are a bit high today.But looks like the universe is not done with us yet!

