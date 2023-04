The Royal Fruit Company: Videopremiere

Foto: The Royal Fruit Company. All rights reserved.

auch interessant

Und sie haben es schon wieder getan: Nach ihrem ersten DIY-Video ‘Come On, You People’ im Herbst 2022, der in den Sozialen Medien und auf YouTube für viele positive Resonanzen gesorgt hat, veröffentlichen The Royal Fruit Company am 16. April 2023 ihren ersten offiziellen Clip ‘Black Sheep In White’. Diesmal präsentiert die international besetzte Band um die marokkanisch-holländische Sängerin Mennana Ennaoui einen groovenden und wunderbar eingängigen Shuffle-Rock-Track, der zudem viel Humor und eine grenzenlose Spielfreude aufzeigt.

Angesiedelt in einer verrauchten Musikkneipe zwischen zwielichtiger Poker-Partie und augenzwinkerndem Lonesome-Cowboy-Flair beweisen The Royal Fruit Company erneut, dass ihre vom Rock’n’Roll, Blues und Soul der 1970er inspirierte Musik absolut radiotauglich ist und perfekt zum derzeit weltweiten Boom dieser Musikrichtung passt.

Im neuen Clip begegnet man einer jungen bildhübschen Hauptdarstellerin und ihrem großen schwarzen Hund, einem erfolgreichen Businessman mit massenhaft Dollars im Anzug, vielen gut gefüllten Whisky-Gläsern, qualmenden Zigarren, zwei Assen im Ärmel und fliegenden Jetons. Denn das vermeintlich schwarze Schaf – who is it? – nimmt sich das, was ihm/ihr gefällt. Aber schaut selbst!

—

