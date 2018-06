‚The Strangers: Opfernacht‘: Gutscheine für Horror-Shop.com zu gewinnen

Zehn Jahre nach dem Erfolg von ‚The Strangers‘ von Bryan Bertino (mit einer nahezu durchgehend schreienden Liv Tyler) terrorisieren in ‚The Strangers: Opfernacht‘ erneut psychopathische, maskierte Angreifer unerbittlich ihre arglosen Opfer.

Bertino verfasste für den zweiten Teil das Drehbuch, Regie führte Johannes Roberts (‚The Other Side Of The Door‘, ’47 Meters Down‘). In der Rolle der Mutter ist ‚Mad Men‘-Star Christina Hendricks zu sehen, ihren Mann spielt Martin Henderson (‚Everest‘, ‚Grey’s Anatomy‘).

Die Story

Cindy (Christina Hendricks) und ihr Ehemann Mike (Martin Henderson) begeben sich mit ihrer rebellischen Teenager-Tochter Kinsey (Bailee Madison) und ihrem Sohn Luke (Lewis Pullman) in den Familienurlaub. Doch der Trip entpuppt sich schon bald als unvorstellbarer Alptraum.

Nachdem die Vier ihre Unterkunft in einem abgelegenen Trailerpark bezogen haben, beginnt mit einem Klopfen an der Tür eine Nacht voller Terror, aus der es kein Entrinnen gibt. Drei maskierte Fremde mit tödlichen Absichten zwingen die Familie dazu, gemeinsam um ihr Leben zu kämpfen…

Seht hier den Trailer zu ‚The Strangers: Opfernacht‘:

https://www.youtube.com/watch?v=vFUbjhywVoU Video can’t be loaded: The Strangers: Opfernacht | Official Trailer (Deutsch / German) | 2018 | Horror (https://www.youtube.com/watch?v=vFUbjhywVoU)

Zum Kinostart von ‚The Strangers: Opfernacht‘ verlosen wir 2x einen 50-Euro-Gutschein von Horror-Shop.com, die seit mehr als 25 Jahren eine riesige Auswahl an Halloween-Kostümen, Zubehör, Special FX Make-up oder Halloween Deko anbietet. Mit über 30.000 Artikeln der europaweite Marktführer für Halloween & Horror Artikel.

Wir verlosen 2x einen 50-Euro-Gutschein für Horror-Shop.com!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Opfernacht“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 21.06.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.