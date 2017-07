The Venue Berlin ist ein neuer lebendiger Treffpunkt der Berliner Musik- und Gründerszene

Um Innovationen an der Schnittstelle von Musik, Technologie und Entwicklung voranzutreiben, arbeitet The Venue Berlin mit ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER zusammen. Startschuss ist im August 2017 mitten in Berlin-Kreuzberg.

Ausgestattet sein wird The Venue Berlin mit einem eigenen Tonstudio und einer Bühne für Live-Auftritte. Neben neuen Arbeitsplätzen wird so auch ein Ort für Künstler, Produzenten, Entwickler, Gründer und Musikjournalisten geschaffen, um innerhalb der Medienbranche digitale Innovationen zu entwickeln und zu realisieren.

Start-ups und Entrepreneure

The Venue Berlin ist ein Projekt der MEDIA ENTREPRENEURS (eine Initiative von Axel Springer) und unterstützt wird es durch den Accelerator Axel Springer Plug and Play. Mehrere Start-ups werden direkt vor Ort bei The Venue Berlin zusammen mit 20 Entrepreneuren einziehen. Gemeinsam möchte man innovative Angebote im Bereich Audio-Entertainment entwickeln.

Überdies veranstalten wir zusammen mit den Kollegen von ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS Live-Auftritte, Lesungen und Panels. Zusammen mit uns will The Venue Berlin wir einen lebendigen Treffpunkt für die Berliner Musik- und Gründerszene entwickeln.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage von The Venue Berlin und im nachfolgenden Video: