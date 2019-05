Slipknot WE ARE NOT YOUR KIND: Alle Infos zum neuen Album

Slipknot-Cover: WE ARE NOT YOUR KIND

Slipknot haben Details zu ihrem lang ersehnten sechsten Album WE ARE NOT YOUR KIND bekannt gegeben, das am 9. August bei Roadrunner Records erscheinen wird.

Gitarrist Jim Root merkt an: „Wir hatten noch nie so viel Zeit, ein Album zu schreiben und gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Eine meiner Inspirationen waren dieses Mal Künstler, die komplette Alben aufnehmen – und nicht einfach nur Songs. Während die gesamte Branche sich in Richtung Singles entwickelt, wollten Slipknot von vorn bis hinten ein Album-Erlebnis erschaffen.“

Tracklist:



Insert Coin Unsainted Birth Of The Cruel Death Because Of Death Nero Forte Critical Darling Liar’s Funeral Red Flag What’s Next Spiders Orphan My Pain Not Long For This World Solway Firth

Neue Maskerade

Savini hat eine lange Geschichte in Horror und Film, die bis in die späten siebziger Jahre zurückreicht. Der US-Amerikaner ist dabei als Make-up- & Spezialeffektkünstler, Stuntman, Schauspieler und Regisseur tätig. Er spielte unter anderem als ‘Sex Machine’ im 1996 veröffentlichten Film ‘From Dusk Till Dawn’.



Single-Veröffentlichungen

Vergangenen Herbst versetzten SLIPKNOT Fans mit der Veröffentlichung der Standalone-Single ‘All Out Life’ in helle Aufregung. Das offizielle Musikvideo unter der Regie von M. Shawn Crahan alias Clown gedreht schoss am Tag seiner Veröffentlichung in die Trending Top Ten aller Videos weltweit. Bis heute hat ‘All Out Life’ weltweit 35 Millionen Streams und ebenso viele YouTube-Views angehäuft.

Nun erschien mir ‘Unsainted’ die zweite Singleauskopplung zum Album. Gedreht wurde auch dieser Clip ebenfalls von Clown. Der Track bietet einen Ausblick auf das, was in der nahen Zukunft von Slipknot zu erwarten ist.

Zu Gast bei Jimmy Kimmel

Ihren ersten zwei Singles werden Slipknot am Freitag, den 17. Mail, sogleich live erproben – in der ‘Jimmy Kimmel Live!’-Show. Das hat die Band in einem Tweet bekannt gegeben. Dabei schrieb sie: „Wir freuen uns, euch morgen Abend die neuste Entwicklung von #Slipknot vorzustellen. Unsere beiden Songs bei @JimmyKimmelLive werden die Live-Weltpremieren von ‚Unsainted‘ und ‚All Out Life‘ markieren. Seid ihr bereit?“

Die Bühne auf der sich der Trupp zeigen wird, befindet sich dabei offenbar im Freien. Das Jimmy Kimmel-Publikum könne demnach nicht live bei der Fernsehsendung dabei sein. Es würden jedoch Plasma-Bildschirme aufgestellt, über die man sich dann die Show anschauen könne.

Wer schnell war, konnte für dieses Outdoor-Mini-Konzert sogar Karten ordern. Doch natürlich war klar, dass die Tickets schneller weggehen würden als warme Semmeln. Ein Video zu dem Spektakel wird es im Anschluss hoffentlich über den YouTube-Kanal zur Show einsehen lassen.



Wer ist der neue Slipknot-Perkussionist?

Aufgrund seiner Anschuldigungen ist der Musiker nicht länger Mitglied der Band. Fehn, bekannt für das Tragen von Masken im Pinocchio-Stil, trat seit 1998 mit Slipknot auf und hatte an allen Alben der Band teilgenommen. Wer nun unter der neuen Maske steckt, ist noch nicht bekannt, wirft jedoch viele Fragezeichen auf. Eine Antwort wird die Band hoffentlich bald liefern!

Live-Termine

Im Juni sind Slipknot für Konzerte in Deutschland, zunächst als Headliner bei Rock am Ring/Rock im Park, gefolgt von zwei Headliner Shows. Die gesamte Performance vor 90.000 Fans beim ausverkauften Rock am Ring am 9. Juni wird rund um die Welt im Livestream übertragen (in Deutschland via MagentaMusik 360).

Tour 2019

08.06. Nürnberg, Rock Im Park

09.06. Nürburgring, Rock Am Ring

17.06. Leipzig, Arena

18.06. Hannover, TUI Arena

