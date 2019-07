Slipknot kommen 2020 noch mal auf Europatour

Slipknot waren bekanntlich gerade erst in Europa unterwegs und haben dabei auch vier Shows in Deutschland absolviert. Corey Taylor und Co. blicken sogar in einem kurzen Video auf die gespielten Konzerte und unterschiedlichen Tour-Stationen zurück (metal-hammer.de berichtete). Doch offenbar haben die US-Amerikaner nicht genug von Auftritten in „Good Old Europe“. Denn nächstes Jahr wollen die neun Masken-Metaller wieder den Weg über den Atlantik auf sich nehmen.

So haben Slipknot für 2020 weitere 27 Gigs angekündigt. Die Fans in Deutschland bekommen dabei noch fünf Mal die Chance, das musikalische Monster live zu erleben – und zwar in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Dortmund. Außerdem stehen Wien und Zürich auf dem Tourplan. Wann genau und in welchen Locations die Band aufzutreten gedenkt, ist allerdings noch nicht bekannt. Das wollen die Amis zu einem späteren Zeitpunkt kommuzieren.

Seht hier alle Stationen von Slipknots Europatour 2020:

Dublin, Irland

Manchester, Großbritannien

Newcastle, Großbritannien

Glasgow, Großbritannien

Sheffield, Großbritannien

Nottingham, Großbritannien

Cardiff, Großbritannien

Birmingham, Großbritannien

London, Großbritannien

Amsterdam, Niederlande

Frankfurt, Germany

Paris, Frankreich

Luxemburg, Luxemburg

Lyon, Frankreich

Budapest, Ungarn

Lods, Polen

Stuttgart, Germany

Mailand, Italien

Zürich, Schweiz

Wien, Österreich

Hamburg, Germany

Berlin, Germany

Dortmund, Germany

Kopenhagen, Dänemark

Stockholm, Schweden

Oslo, Norwegen

Helsinki, Finnland

Außerdem haben Slipknot einen 17 Sekunden langen Video-Clip geteilt (siehe unten). Darin singt Corey Taylor die Worte: „Today, up on this hill, I’m counting all the killers“. Es herrscht eine düstere Stimmung, die durch die dunkle Musik noch verstärkt wird. Das Ganze sieht sehr danach aus, als ob die Formation damit die nächste Single-Auskopplung aus ihrem demnächst erscheinenden neuen Album anteasert. WE ARE NOT YOUR KIND soll am 9. August veröffentlicht werden.

we are not your kind jetzt bei amazon vorbestellen!

