â€˜The Walking Dead Season 8â€™: Blu-ray, Malbuch und Kochbuch zu gewinnen!

Ein Teufelspak(e)t mit höllisch viel Spielspaß: Die 'Diablo III: Eternal Collection' erscheint am 2. November im Bundle mit Nintendo Switch. Wir verlosen 1 Bundle!

Das ist ein Angebot, das kein Fan gepflegter Rollenspiel-Action ablehnen kann: Gleichzeitig mit der separat erhältlichen Version von 'Diablo III: Eternal Collection' kommt am 2. November europaweit ein Hardware-Paket in den Handel, das neben Blizzards beliebtem Abenteuer-Rollenspiel eine Nintendo Switch enthält. Käufer, die sich für den Paket-Pakt mit dem Spielspaß-Teufel entscheiden, dürfen sich auf die mobile TV-Konsole und die Nintendo Switch-Station in einem besonderen 'Diablo III'-Design freuen. Dazu gibt‘s einen Code, mit dem sie das Spiel herunterladen können und eine Tragetasche im diabolischen Look. Einen ersten Blick auf das Bundle gewährt der jüngst veröffentlichte Nintendo Switch Diablo III Limited Edition…