The Witcher 3: Releasezeitraum für Next Gen-Upgrade bekannt

Obwohl ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ vor etlichen Jahren erschien, gilt der Titel bei vielen Rollenspiel-Fans immer noch als das Maß aller Dinge. Und während Entwickler CD Projekt Red bereits fleißig an einem vierten Serienableger werkelt, bekommt der noch aktuelle Teil bald ein Next Gen-Upgrade spendiert. Damit soll das betagte Epos auch auf der aktuellen Konsolengeneration gut aussehen!

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch: Die aufgehübschte Version erscheint später als ursprünglich geplant. Derzeit ist für das Upgrade als Veröffentlichungszeitraum das vierte Quartal 2022 angesetzt wie CD Projekt Red via Twitter bekanntgab.

Let’s make this 7th anniversary even better, shall we?

We’re delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

