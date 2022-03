The Witcher: Kommender Serienteil offiziell angekündigt!

Eigentlich sollte ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ ursprünglich die traditionsreiche Rollenspiel-Saga zu einem definitiven Ende führen. Nun scheint Entwickler CD Projekt Red etwas zurückzurudern. Wie die polnische Videospielschmiede bekanntgab, steht inzwischen der vierte Teil der beliebten ‘The Witcher’-Reihe in den Startlöchern. Und dieser wartet offenbar mit einigen Neuerungen auf.

Viele Informationen folgten auf die aufsehenerregende Ankündigung bisher noch nicht. Allerdings wolle man für den mittlerweile vierten Ableger der Reihe laut erster Aussagen auf eine Kooperation mit Epic Games zurückgreifen. Auch deren Unreal Engine 5 solle dabei Anwendung finden.

Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games, äußerte sich wie folgt zu besagter Partnerschaft: „Epic hat die Unreal Engine 5 entwickelt, um Teams in die Lage zu versetzen, dynamische offene Welten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Detailgrad zu erschaffen. Weiter erklärte er: „Wir fühlen uns von der Möglichkeit, mit CD PROJEKT RED zusammenzuarbeiten, zutiefst geehrt – gemeinsam wollen wir die Grenzen des interaktiven Geschichtenerzählens und des Gameplays verschieben – und diese Anstrengung wird der Entwickler-Community in den kommenden Jahren zugutekommen.“

Bis auf das Teaser-Bild verriet CD Projekt Red bislang jedoch nichts bezüglich des kommenden ‘The Witcher’-Ablegers. Weder zum Inhalt selbst noch zum Entwicklungsstand oder gar einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind bisher Details bekannt. Einzig der Slogan „Eine neue Saga beginnt“ lässt die nicht ganz unbegründete Vermutung zu, dass der kommende Ableger die Geschichte um Serienprotagonist Geralt von Riva nicht fortführen, sondern stattdessen ein neues Kapitel des Serienuniversums aufschlagen wird.

Der bisher letzte Titel der Videospielsaga – ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ – führte die Reihe 2014 zu einem fulminanten, vorläufigen Ende. Entsprechend hoch sind also die Erwartungen, welche wohl auf dem nun angekündigte Titel lasten…