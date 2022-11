Während Netflix’ ‘The Witcher’ Fans kürzlich mit der Nachricht über die Neubesetzung von Protagonist Geralt von Riva vor den Kopf stieß, scheinen die Videospieladaptionen von Andrzej Sapkowski alles richtig zu machen. Erst Ende Oktober verkündete Entwickler CD Projekt Red ein Remake des ersten Spiels von 2007. Nun gibt es außerdem Neuigkeiten zum viel prämierten ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ (2015). Mitte Dezember soll das Next-Gen-Update für das Fantasy-Rollenspiel erscheinen. Bislang waren darüber hinaus keine Informationen im Umlauf, doch jetzt ist das Upgrade konkretisiert.

Empfehlung der Redaktion The Witcher 3: Releasezeitraum für Next Gen-Upgrade bekannt Games, Rollenspiel Endlich Grund zum Aufatmen: ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ soll noch in diesem Jahr das langerwartete Next Gen-Upgrade bekommen. Einerseits betrifft das Next-Gen-Update natürlich die neuen Konsolen. Playstation 5 und Xbox Series X waren zum Release des Spiels noch nicht auf dem Markt. Doch auch darüber hinaus wird das Spiel angeglichen. Künftig unterstützt ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ Raytracing, die Ladezeiten sollen verkürzt sein und einige Mods müssen nicht mehr separat installiert werden. Auch die Grafik des inzwischen bereits sieben Jahre alten Spiels soll in neuem, besserem Glanz erstrahlen.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

