Thunderflix: Streaming-Plattform bietet Metal-Inhalte

Streaming-Plattformen gibt es viele. Aber bisher keine, die konkret Metal-Inhalte wie Konzerte oder Dokumentationen anbietet. Das dachte sich auch Samuel Douek – und löste das Problem prompt auf eigene Faust, indem er Thunderflix ins Leben rief.

Thunderflix: Metal On Demand

„Thunderflix ist dein offizieller, lizenzierter Streaming-Service für Heavy-Metal-Konzerte, Dokumentationen und Filme", erklärt Samuel Douek, Schöpfer von Thunderflix. „Stellt euch Netflix vor, aber gefüllt mit Inhalten aus dem Metal-Bereich!" Die schlechte Qualität von Konzertmitschnitten auf Youtube sowie das mangelnde Angebot von etablierten Streaming-Diensten brachten ihn auf die Idee. Seit einigen Jahren arbeitet Samuel inzwischen an seiner Vision, eine derartige, rein auf Metal-Inhalte spezialisierte Streaming-Plattform zu verwirklichen – mit Erfolg.

„Ich möchte, dass Thunderflix die Hauptbibliothek für offizielle Konzerte und Filme ist, die in den vergangenen 30 Jahren erschienen sind. Konzerte, die es nur auf VHS oder DVD gab […] und all das Zeug, das während der Pandemie veröffentlicht wurde – Hunderte von gestreamten Shows […] inklusive all der Produktionen, die in Zukunft erscheinen werden“, verspricht Samuel weiter. Doch damit nicht genug: Auch eigens produzierte Inhalte will er auf Thunderflix den Nutzern zugänglich machen. „Wir arbeiten bereits an ein paar Dingen, von denen wir sicher sind, dass sie die Leute umhauen werden!“

Abrufbar sind die Inhalte von Thunderflix weltweit durch den Abschluss eines monatlichen Abonnements zum Preis von 6,66 US-Dollar. Alternativ lässt sich auch sofort der Jahresbeitrag begleichen – in dem Fall veranschlagt die Plattform 66,60 US-Dollar.

