So schreibt man einen Rammstein-Song laut Nik Nocturnal

Rammstein sind ein globales Phänomen. Die Berliner füllen weltweit Stadien — unter anderem auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das, obwohl die wenigsten US-Bürger Deutsch sprechen. Doch gerade das führt zu den komischsten Betrachtungsweisen — wie ein paar Videos des YouTubers Nik Nocturnal beweisen.

Das ist Wurst

Der Social Media-Mann ist selbst Musiker und macht sich die Möglichkeiten der ganz kurzen Clip zunutze. So hat er sich extra für TikTok, die Facebook-Reels sowie YouTube-Shorts eine Reihe ausgedacht, bei der er Bands in 30 Sekunden entschlüsselt. Und dabei hat sich Nik auch Rammstein vorgenommen. In „How to Rammstein in 30 seconds“ geht der Metaller der Frage nach, wie man ein Lied komponiert, das aus der Feder von Till Lindemann und Co. stammen könnte. Das Ergebnis ist zugleich unnachahmlich stumpf und ziemlich genial (siehe unten).

Doch damit nicht genug: Die Zuschauer von Nik Nocturnal haben selbiges Video offenbar so dermaßen abgefeiert und obendrein nach einer Zugabe gefragt. Konkret haben sie den YouTuber gebeten, ein ganzes Lied aus seiner Rammstein-Song-Idee zu entwickeln. Und wenn etwas so gut ankommt, braucht man Nik gewiss nicht zwei Mal bitten. Da der Ami des Deutschen nicht wirklich mächtig ist, hat er sich mit Sänger Timo Bonner von der nordrhein-westfälischen Post-Hardcore-Band Our Mirage zusammengetan, damit der Track auch einen ansprechenden Text bekommt. Das vielleicht etwas zu alberne Resultat trägt den Titel ‘Nein’ und kann weiter unten angehört werden.

