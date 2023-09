Thy Art Is Murder rekrutieren Aversions Crown-Sänger

Thy Art Is Murder haben am gestrigen 27. September 2023 ihre Europatournee begonnen. Wie zuletzt angekündigt, stand dabei nicht CJ McMahon auf der Bühne, sondern ein anderer Frontmann. Bei der Show in Oberhausen zeigte sich nun, wer in die Fußstapfen von McMahon tritt. So haben die Australier ihren Landsmann Tyler Miller engagiert, der auch bei Aversions Crown singt.

Kurzfristiger Sängerwechsel

Zuletzt — am 22. September — hatten sich Thy Art Is Murder von CJ getrennt, nachdem dieser schlimme transfeindliche Äußerungen in den Sozialen Medien von sich gegeben hatte. Zwar hatte sich McMahon auf Drängen der Band dafür entschuldigt, doch richtig einsichtig gab er sich in weiteren Posts dann doch nicht. So rekrutierte die Deathcore-Gruppe aus Down Under also offensichtlich Aversions Crown-Shouter Tyler Miller, um die Gesangsspuren auf dem neuen Werk GODLIKE neu aufzunehmen. Deswegen wurde der Release auch um eine Woche nach hinten, auf den 22. September, verschoben. Aversions Crown haben ihre letzte Platte HELL WILL COME FOR US ALL im Jahr 2020 veröffentlicht.

„Chris McMahon ist nicht länger ein Teil von Thy Art Is Murder und auch nicht mehr auf dem Album vertreten“, erklärte die Deathcore-Gruppe im Statement zur Trennung. „Wir verstehen, dass das eine Überraschung sein könnte, und wollen euch versichern, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Integrität und Richtung der Band zu bewahren. Was sich im letzten Monat zugetragen hat, war nicht die Ursache für diese Aktion, sondern einfach ein weiteres Symptom des schleppenden Zusammenbruchs seines Charakters und Urteilsvermögens. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wenn man so will.“

