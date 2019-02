Ticketverlosung: Cancer Bats + Devil May Care

Die kanadische Hardcore-Metal-Punk-Institution Cancer Bats läutet das neue Jahr mit ihrer brandneuen Single ‘Inside Out’ ein und macht ohne Umschweife dort weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat. Der Song ist ein grooviger Brecher und Teil der gemeinsamen 7″-Split-Single mit der befreundeten UK-Deathcore-Band Bleed From Within, die am 9. Januar 2019 auf New Damage Records erschienen ist.

Weiterlesen Cancer Bats: Neues Album und Video zu ‘Time And Space’ veröffentlicht Cancer Bats veröffentlichen auf eigene Faust ihr sechstes Studioalbum THE SPARK THAT MOVES über ihr eigenes Label Bat Skull Records. Aufgenommen in derselben Session wie das aktuelle Album THE SPARK THAT MOVES gehen Cancer Bats mit ‘Inside Out’ in die von Fans herbeigesehnte Verlängerung ihrer großen Hardcore-Metal-Punk-Party. Frontmann und Sänger Liam Cormier kommentiert dazu: „Ein knorriges Biest von Song, von dem wir alle wussten, dass er Single-tauglich ist und den Spirit von THE SPARK THAT MOVES fortführt!“

Zusätzlich zu der begleitenden Vinylauflage der Split-7″-Single haben Cancer Bats außerdem ihre Albumstrategie fortgeführt. Wie schon bei allen elf Album-Songs zuvor spendiert das Quartett auch ‘Inside Out’ eine passende Visualisierung in Form eines Musikvideos.

Mit Impressionen von der letztjährigen Welttournee fängt Band-Freund und Videofilmer Sid Tang die rohe, fesselnde und chaotische Energie einer typischen Cancer Bats-Show ein – von brechend vollen Clubkonzerten in Europa, großen Festival-Bühnen in China bis hinzu ihrer triumphierenden Rückkehr nach Kanada, wo sie einige der bis dato größten Shows ihrer Band-Geschichte spielten.

Die Band hat uns exklusiv zwei Playthrough-Videos zugespielt:

Im März 2019 werden Cancer Bats gemeinsam mit der Post Hardcore-Hoffnung Devil May Care auf siebentägige Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen.

Cancer Bats + Devil May Care

09.03. Dortmund, Junkyard

13.03. CH-Bern, ISC Club Bern

14.03. A-Wien, Arena

15.03. München, Feierwerk/Hansa 39

16.03. Leipzig, Naumanns

20.03. Berlin, Musik & Frieden

21.03. Hamburg, Headcrash

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Cancer Bats-Märztournee in der Stadt eurer Wahl!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „InsideBats“ sowie eure Wunschstadt schreiben:



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 28.2.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.