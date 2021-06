Der System Of A Down-Sänger Serj Tankian macht im Rahmen des virtuellen "Hope For Armenia“-Events auf politische Missstände aufmerksam.

Am 06. Mai 2021 sang der System Of A Down-Frontmann Serj Tankian ‘Bari Aragil’ mit drei Schülerinnen aus Artsakh (Bergkarabach). "Hope For Armenia" ist eine virtuelle Veranstaltung, welche die Arbeit der gemeinnützigen Organisation Teach For Armenia zur Verbesserung der Bildungschancen für Schülerinnen und Schüler in Armenien und Artsakh feiert. Im Rahmen dieses Events gilt es, Bewusstsein für die jahrelange Krisensituation zu schaffen und im gleichen Zuge solidarische Unterstützung zu leisten. Neben Serj Tankian setzen weitere berühmte Persönlichkeiten wie Cher oder Kim Kardashian in Zusammenarbeit mit dem Programm ein politisches Statement. Die Solidaritätsbekundung hat auch einen persönlichen Hintergrund. Denn Serj…