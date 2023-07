"SZ" und NDR haben neue Rammstein-Recherchen vorgelegt. Neben Till Lindemann gibt es nun auch Vorwürfe gegen Christian "Flake" Lorenz.

Rammstein gastieren in diesen Tagen in Berlin. Unterdessen haben die "Süddeutsche Zeitung" und der NDR weiter in der Causa Till Lindemann recherchiert und ihre Ergebnisse veröffentlicht. Hierbei wird es noch brisanter, denn dabei erheben Opfer nun auch schwere Anschuldigungen geben Christian "Flake" Lorenz. Darüber hinaus soll Alena M. bei Weitem nicht die Einzige gewesen sein, die Lindemann Frauen zugeführt haben soll. Die erste Frau, deren Geschichte die "SZ" erzählt und die namentlich nicht genannt werden will, hat früher in Berlin gelebt, wohnt mittlerweile im Süden Europas und war zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. Sie traf Till und Flake im…