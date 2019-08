Tim „Ripper“ Owens zieht über Dio-Hologramm-Hasser her

Der zwischenzeitliche Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens hat eine Tirade gegen jene Leute vom Stapel gelassen, die nichts vom Ronnie James Dio-Hologramm halten. Diese seien „armselig“ und würden „überhaupt nichts mögen“. Owens tritt als Gastsänger bei der Hologramm-Tournee auf, die von der Firma Eyeillusion sowie Dios Witwe Wendy produziert wird. Im Interview bei der „The Blairing Out Show With Eric Blair“ (Video siehe unten) sagte er:

„Ich habe noch nie so viele dumme Kommentare von Leuten gesehen. Zuallererst – und ich sage das immer wieder – ist das keine Geldmacherei. Wendy verliert Geld, indem sie versucht, die Menschen glücklich zu machen. Man geht nicht auf so eine Tour und verdient Geld damit. Natürlich ist das Ziel immer Geld zu verdienen – niemand will das nicht. […] Aber die bösen Dinge, die die Leute sagen; die Trolle in den sozialen Medien; die haben einfach gar nichts nettes über irgendwas zu sagen und müssen gemein sein damit, was sie sagen.

Für immer für die Fans

Jeder, der die Show gesehen hat, ist nach Hause gegangen und hat gesagt: ‚Das ist eine unglaubliche Show.‘ Sie ist gemacht, um zu unterhalten. Man ersetzt da oben nicht Ronnie James Dio, und es wird nicht wie ein lebendiger Ronnie James Dio aussehen — es ist ein Hologramm, um Himmel’s Willen! Den Menschen sind Filme mit Schauspielern recht. Ihnen ist eine Dio-Tribute-Band in ihrer Heimatstadt recht. Aber das ist Geldmacherei. Mir ich das auch recht, ich würde eine eine Dio-Tribute-Band sehen wollen, aber das ist Geldmacherei. […]

Die Leute führen sich gerne so auf, als ob sie wichtig wären. Das Beste für mich ist, wenn sie sagen: ‚Ich kenne Ronnie James Dio, und er würde das nicht mögen.‘ Und ich sage darauf: ‚Nein, ihr kanntet Ronnie nicht. […] Wir kannten Ronnie, und er liebte es, die Fans zufrieden zu stellen. Ronnie machte Dinge, um die Fans zu erfreuen, ob er dabei Geld verlor oder nicht. […] Und so ist hier auch; deswegen wird das gemacht. Es wird gemacht, um zu versuchen, weiterhin die Fans zu erfreuen. Geldmacherei wäre, wenn Wendy daheim sitzen, nichts tun und Geld einnehmen würde – stattdessen stellt sie allen Schecks aus, um die Fans glücklich zu halten.

Ich kann euch garantieren: Diese Leute, die es nicht mögen, mögen gar nichts. Und wenn sie verheiratet sind, muss es eine elende Ehe und ein armseliges Familienleben sein. Sie sind einfach jämmerliche Menschen.“

