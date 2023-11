Marilyn Manson ist für seine Schnäuz-Attacke auf eine Fotografin verurteilt worden. Neben einer Geldstrafe bekam er auch Sozialdienst aufgebrummt.

Marilyn Manson erschien am gestrigen Montag vor Gericht. Verhandelt wurde der Vorfall von seinem Konzert am 19. August 2019 in Gilford, New Hampshire, bei dem er Spucke und Rotz auf eine Fotografin gefeuert hat. So wurde der Musiker wegen einfacher Körperverletzung in zwei Punkten verklagt. Laut einem Bericht von WMUR verweigerte der Schock-Rocker diesbezüglich die Aussage. Denkzettel Des Weiteren konnte Marilyn Manson mittels einer Abmachung vor Gericht erreichen, dass der zweite Anklagepunkt fallengelassen wird. Dies gab sein Anwalt an. Dadurch, dass der 54-Jährige die Aussage verweigerte, bestritt er auf der einen Seite nicht die Anschuldigungen, bekannte sich auf der anderen…