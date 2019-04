Todesfall: UFO-Gitarrist und -Keyboarder Paul Raymond verstorben

Foto: Redferns via Getty Images, Andrew Benge. All rights reserved.

Paul Raymond, der derzeitige Gitarrist und Keyboarder der britischen Band UFO, ist im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Die Nachricht über seinen Tod teilte seine Lebensgefährtin Sandra über Facebook mit:

„Mit einem verzweifelten und gebrochenen Herzen, voller Tränen und Schmerzen, die sich anfühlen, als würden sie mich umbringen, muss ich euch mitteilen, dass mein schöner und geliebter Schatz Paul Raymond heute verstorben ist. Die Ärzte versuchten ihn wiederzubeleben, zunächst mit Erfolg, aber dann fiel sein Kreislaufsystem wieder ab und sie konnten nichts mehr für ihn tun. Er starb an einem Herzinfarkt.“

Weiterlesen UFO: Phil Mogg geht in Rente Fünfzig Jahre hat Phil Mogg mit seiner Band UFO Musik aufgenommen und Konzerte gespielt. Nun ist es für ihn an der Zeit sich zur Ruhe zu setzten. Raymond war in den letzten Wochen mit UFO in Großbritannien und Irland auf Tournee gewesen und sollte auch die restlichen diesjährigen Shows bestreiten.

Er startete seine Karriere als Jazz-Musiker, war im Laufe seines Lebens an vielen musikalischen Projekten beteiligt, wurde aber vor allem neben Phil Mogg, Michael Schenker, Andy Parker und Pete Way durch die Band UFO bekannt. Dort ersetzte er 1976 den damaligen Keyboarder Danny Peyronel. Nachdem er dann zwischenzeitlich in Bands wie Michael Schenkel Group und Waysted gespielt hatte, kehrte er schließlich zu UFO als festes Bandmitglieder zurück.

Ruhe in Frieden, Paul Raymond!