Tom Morello wirft Handy eines Fans ins Publikum

Tom Morello bei einem Auftritt im Rahmen des "ACLU 100 Concert" am 9. März 2019 in Austin, Texas

Der Handy-Hass unter Musikern breitet sich wohl aus. Nachdem zuletzt Judas Priest-Frontmann Rob Halford nach einem Smartphone im Publikum trat, ging nun auch Tom Morello eine dieser Gerätschaften tierisch auf die Nerven, als ein Fan auf der Bühne versuchte ein Foto zusammen mit dem Gitarristen zu schießen. Daher warf er das Smartphone kurzerhand in die Menge – immerhin hatte er noch bevor er begann zu spielen Warnung gegeben.

Weiterlesen Judas Priest: Rob Halford tritt einem Fan sein Handy aus der Hand Bei einem Judas Priest-Konzert ragten einige Smartphones in den ersten Reihen in die Höhe, bis Frontmann Rob Halford nach einer solchen Gerätschaft trat. Tom Morello beendete seine Tournee mit einem Konzert in Illinois. Am Ende der Show brachte Morello einige Fans auf die Bühne und bat darum keine Handys in sein Gesicht zu halten und den Moment stattdessen einfach zu genießen. Wer der Bitte von Morello nicht nachkommt, muss mit den Konsequenzen leben.



Bei einem Fan kam die Nachricht nämlich leider nicht an. Er versuchte, ein Selfie mit Morello zu machen, während dieser spielte. Daraufhin griff Morello nach dem Telefon und warf es in die Menge, ohne sich in seinem Spiel groß beirren zu lassen. Dem anschließenden Getwitter zufolge konnten die meisten Fans Verständnis für die Handlung Morellos aufbringen.